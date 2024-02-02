По словам Сикорского, он едет уговаривать "неубежденных" относительно помощи Украине.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский собрался с визитом в США на трудный разговор - уговаривать "неубежденных" относительно помощи Украине.

Об этом чиновник объявил в X, акцентировав, что со своей стороны Европейский союз уже успел преодолеть вето главы правительства Венгрии Орбана и принять 50 млрд евро украинцам.

Оказывается, относительно помощи Украины надо лично говорить с американцами, написал Сикорский.

"Оказывается, еще нужно говорить с "неубежденными", поэтому я лечу в Вашингтон, чтобы убеждать их там, добавил он", - заявил он.

ЕС прекратил ссоры и утвердил 50 млрд евро для Украины

1 февраля в Брюсселе окончательно договорились с Виктором Орбаном (глава венгерского правительства снял свое вето) касательно выделения Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Речь шла о создании соответствующего Украинского фонда.

Вечером на это событие отреагировал президент Зеленский, поблагодарив страны ЕС за единодушие в решении (все 27 лидеров согласились на создание Фонда). "Это в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза", - прокомментировал гарант Украины.

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