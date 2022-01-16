Мигрантам помогают белорусские силовики.

За прошедшие сутки около полусотни человек пытались нелегально пересечь кордон между Беларусью и Польшей.

Об этом сообщает Польское радио.

По информации Пограничной службы Польши, вблизи села Мельник 18 человек совершили попытку прорваться через границу. Мигрантам помогали белорусские службы.

Люди, собравшиеся на белорусской стороне границы, бросали в польских пограничников камнями и ветками; повредили ограждение и пытались снести металлические столбы.

Читайте такжеПольша может продлить забор от Беларуси до границы с Украиной: названа причина

Пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская сообщила, что людям удалось прорваться через границу, они задержаны.

"Никто из них не декларировал желание оставаться в Польше. Также в результате этих событий никто не пострадал. Эти лица получили официальные постановления, и их вернули к линии границы", - сказала пресс-секретарь.

Среди задержанных были граждане Ирака, Сирии и Египта. Всего нелегально пересечь границу пытались 47 человек за минувшие сутки.

Как добавила Михальськая, в других местах на польско-белорусской границе, вблизи сел Плоская и Шудзялово, повреждены заграждения. Польские патрули видели, что этим занимались белорусские силовики, готовя место для незаконного пересечения границы.

В этом месяце пограничная служба зафиксировала более 400 попыток незаконного проникновения из Беларуси в Польшу. В прошлом году таких попыток было 40 тысяч.

Как сообщал УНИАН, с конца мая 2021 года Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций против Беларуси.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что белорусские силовики подвергали мигрантов пыткам, били, держали без еды и натравливали на них собак.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ. В частности, страны устанавливают заграждения из колючей проволоки и принимают другие меры.

Украина 23 ноября 2021 года начала специальную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционного кризиса. На этом участке границы устанавливают заграждения из колючей проволоки, его патрулируют со специально оборудованных вертолетов Airbus.

Вас также могут заинтересовать новости: