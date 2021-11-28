"За" проголосовали 63% жителей страны.

Швейцарцы на сегодняшнем референдуме поддержали закон, согласно которому в стране действуют COVID-сертификаты.

Как сообщает Deutsche Welle

в соответствии с прогнозами компании GF Bern, которая проводила опрос на выходе из участков, "за" проголосовали 63% жителей страны.

Закон, который выносился на референдум, является правовой основой для функционирования в стране сертификата с QR-кодом, который свидетельствует о том, что человек привился от коронавируса, имеет отрицательный тест или выздоровел от COVID-19. С сентября он нужен для доступа в рестораны, различные заведения и на мероприятия.

Противники COVID-сертификатов в Швейцарии утверждают, что закон является дискриминационным, а в стране из-за него создана система "апартеида".

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В день референдума полиция усилила охрану резиденций правительства и парламента в Берне из-за угроз со стороны противниками COVID-сертификатов и вакцинации. Во время кампании, предшествовавшей референдуму, в стране проходили протесты, некоторые из которых завершались столкновениями с полицией. Правоохранители использовали тогда резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы сдерживать толпу.

Обозреватели предполагают, что результаты референдума могут еще больше усилить напряжение в обществе и повлечь жесткую реакцию проигравшей стороны.

Референдум о COVID-сертификатах в Швейцарии

28 ноября в Швейцарии проходит референдум о правовых основах ковид-сертификатов.

В условиях растущей политической напряженности участникам плебисцита предложено выразить отношение к уже введенных санитарных пропусков с QR-кодами, которые выдают на основе "правила 3g" - сокращение от genesen, geimpft, getestet ("переболел", "продам", "протестированный").

Такие пропуска необходимы, в частности, для посещения крупных культурных мероприятий и ресторанов.

Автор: Лидия Селезнева