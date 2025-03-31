Он будет включать средства для поддержки ПВО, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

Швеция объявила крупнейший пакет военной помощи для Украины - его размер оценили в 1,6 млрд долларов, сообщил министр обороны Швеции Поль Джонсон.

По его информации, туда входит поддержка противовоздушной обороны Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала.

Так, по словам Джонсона в соцсети X (Twitter), на 912 миллионов долларов из этого пакета шведское Управление военного обеспечения (FMV) закупит новое оборудование для оборонной промышленности Украины.

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Также значительная часть международной военной поддержки будет реализована через многосторонние инициативы и коалиции, созданные в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины. Швеция пожертвует на эти фонды и инициативы около 465 миллионов долларов.

"Пакет поддержки также включает материалы из Вооруженных сил Швеции и запасные части для ранее оказанной помощи на сумму около 93 миллионов долларов. Эта новая помощь включает пулеметы m/58, боеприпасы, около 100 машин различных типов для обслуживания авиабазы и т.д.", - отмечает министр обороны Швеции.

46 млн долларов направят на гарантии для оборонного экспорта для Украины. "Это означает, что больше компаний могут поддержать Украину, предоставляя необходимые материалы вместе с закупками шведского FMV.

"FMV также будет поручено идентифицировать, тестировать и финансировать военные разработки от небольших технологических компаний, требующих доработки для использования в военных целях в Украине", - написал Джонсон, добавив, что для этого Швеция начинает проект "Dragons' Den".

По информации шведского правительства, это 19-й пакет военной поддержки Швеции для Украины с 2022 г.

Другие новости о Швеции

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция намерена осуществить крупнейшее перевооружение со времен Холодной войны и увеличит военную помощь Украине.

28 марта Швеция приняла решение предоставить Украине 40 млн шведских крон (3,6 млн евро) на поддержку Коалиции по разминированию и такую же сумму - на закупку дронов.

Кроме того, Швеция впервые отправила свои истребители Gripen для патрулирования границ НАТО. Шесть истребителей Jas 39 Gripen приземлились в среду на авиабазе в Мальборке (Польша), чтобы принять участие в миссии.

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