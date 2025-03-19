Это происходит на фоне потенциального полного прекращения огня между Украиной и Россией.

Великобритания и Европейский союз ведут переговоры о наращивании поставок вооружений Украине перед потенциальным полным прекращением огня, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. Он сделал это до того, как кремлевский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорили по телефону.

В интервью Bloomberg он добавил, что обсуждал этот вопрос с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас. По его словам, эта тема также поднималась на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Канаде на прошлой неделе.

"Наша цель – поставить Украину в максимально сильное положение как в военном, так и в экономическом плане", – заявил он. Лэмми напомнил о существующем желании добиться скорейшего мира в Украине, однако этого необходимо добиться через силу, чтобы Украина была в максимально выгодной позиции.

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Незадолго до публикации официальных отчетов о разговоре Путина и Трампа, Лэмми призвал Россию согласиться на "безоговорочное прекращение огня" и предупредил, что нельзя позволить лидеру Кремля воспользоваться передышкой для перевооружения российской армии перед заключением долгосрочного мирного соглашения.

Великобритания и ее европейские союзники опасаются, что Россия может отклонить мирное соглашение и использовать период перемирия для перевооружения и новых атак на Украину.

"Мы хотим прекращения всех боевых действий, а не периода, в течение которого Путин сможет перевооружиться и вновь начать войну. Никаких "если", "но" и условий: Путин может просто объявить безоговорочное прекращение огня", – сказал Лэмми.

Другие заявления в контексте разговора Путина и Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский отреагировал на требование Путина о прекращении военной помощи и разведданных для Украины. Президент Украины считает, что Россия будет стремиться, чтобы партнеры не помогали Украине, потому что это будет ослаблять украинские позиции.

Кроме того, США пообещали Европе место за столом мирных переговоров по Украине. Это сообщение поможет успокоить страны-союзников, которые обеспокоены тем, что США могут попытаться заключить соглашение без участия европейских лидеров, что могло бы ослабить безопасность Украины или Европы.

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