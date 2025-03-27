Расходы Швеции на оборону уже превышают целевой показатель НАТО в 2% ВВП.

Швеция намерена совершить самое большое перевооружение со времен Холодной войны. Также запланировано увеличение военной помощи Украине. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что 26 марта правительство Швеции представило масштабный план по перевооружению. Кристерссон рассказал, что расходы страны на оборону уже превышают целевой показатель НАТО в 2% ВВП. Тем не менее он считает, что этого недостаточно.

Премьер-министр Швеции добавил, что его страна планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП.

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"Мы представили амбициозный план, направленный на повышение расходов Швеции на оборону примерно до 3,5% ВВП к 2030 году. План предусматривает обеспеченные займом инвестиции на сумму примерно 300 млрд шведских крон (примерно 28,5 млрд долларов,- ред.)", - поделился Кристерссон.

Кроме того, в правительстве Швеции добавили, что уже с 2025 года страна планирует закупить вооружения на 25 млрд шведских крон (около 2,5 млрд долларов). Поставки запланированы на 2026-2028 годы. Швеция хочет закупить средства ПВО, беспилотники, реактивную артиллерию, средства индивидуальной защиты и боеприпасы.

Помимо этого правительство Швеции предлагает выделить дополнительные 96 млрд шведских крон (около 9,6 млрд долларов) на 2025 год на новый пакет мер для усиления мер противодействия гибридным угрозам.

Отдельно в правительстве Швеции упомянули и об увеличении экономических рамок для военной поддержки Украины. Сумму планируют увеличить с 25 млрд шведских крон (около 2,5 млрд долларов) до чуть более 40 млрд шведских крон (около 4 млрд долларов) на 2025 год.

Помощь Украине - важные новости

Ранее в Германии окончательно одобрили закон, предусматривающий помощь Украине. Также документ предусматривает масштабное укрепление обороноспособности страны после многих лет недофинансирования.

Кроме того, издание NRK писало, что Норвегия увеличит помощь Украине в 2025 году до почти $8 миллиардов. Отмечается, что деньги пойдут на важнейшие направления, определенные в списке приоритетов Украины.

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