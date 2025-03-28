Шведские истребители будут развернуты в Польше.

Швеция, которая является самым новым членом НАТО, впервые разворачивает истребитель, который предназначен для борьбы с Россией и защиты границ Альянса. По данным вооруженных сил страны, шесть истребителей Jas 39 Gripen приземлились в среду на авиабазе в Мальборке (Польша), чтобы принять участие в миссии по наблюдению за воздушным пространством НАТО. Об этом пишет Business Insider.

В Альянсе отметили, что это первый случай, когда шведские боевые самолеты участвуют в "усиленной миссии по патрулированию воздушного пространства" НАТО из воздушного пространства другого члена Альянса с момента вступления Швеции в него в марте 2024 года.

"Швеция, вместе со своей соседкой Финляндией, прервала десятилетия нейтралитета и вступила в НАТО, мотивируя свое стремление к членству вторжением России в Украину. Это было непреднамеренное следствие жестокой войны российского президента Владимира Путина, заявленной причиной которой было ограничение расширения альянса НАТО", - напомнили в BI.

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В издании отметили, что эти страны развивали свою армию, учитывая угрозы со стороны РФ, поэтому Gripen был одним из таких проектов. В частности, в 2019 году тогдашний командующий ВВС Швеции Матс Хелгессон заявил, что Gripen был разработан, чтобы "убивать Сухой" (речь идет о самолетах российской компании - УНИАН).

"Gripen могут функционировать с гражданских дорог, а не с дорогих взлетно-посадочных полос на стационарных аэродромах, которые могут стать мишенью. Россия нацелилась именно на такую инфраструктуру во время войны. Он также требует меньшего технического обслуживания, чем некоторые другие самолеты, такие как американские F-16, которые широко представлены в арсеналах многих стран НАТО", - добавили в материале.

В то же время военный аналитик корпорации RAND отметил, что гибкость Gripen делает его "гораздо лучшим для страны, которая граничит с агрессором". Поэтому военные эксперты говорят, что Gripen является лучшим самолетом НАТО для Украины, чтобы бороться с РФ.

Однако министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинцам будет сложнее принять еще один истребитель, ведь они уже получили американские F-16 и французские Mirage.

"Несмотря на похвалу, которую получают эти самолеты, шведские "Грипены" еще не видели таких боевых действий, которые бы им пришлось вести в Украине. Они также не видели, с чем им придется столкнуться в войне России против альянса НАТО. Но Европа готовится к такому сценарию. Наблюдая за вторжением, большая часть Европы, особенно близкие к России страны, такие как Польша и Швеция, готовятся к потенциальному конфликту с Россией", - подчеркнули в материале.

В НАТО также сообщили, что шведские истребители будут развернуты в Польше с апреля вместе с самолетами Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. В альянсе описали свою "усиленную миссию по патрулированию воздушного пространства" как миссию мирного времени, которая продолжалась в 2014 году после того, как Россия незаконно аннексировала Крым.

Истребители Gripen - последние новости

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил ценность истребителей Gripen для Воздушных сил Украины. По его словам, такие самолеты с точки зрения тактико-технических характеристик, доступности к ремонтным базам и некоторого вооружения "гораздо легче и проще использовать".

В то же время в Швеции сделали неожиданное заявление о возможной передаче Украине JAS 39 Gripen. В частности глава шведского оборонного гиганта Микаэль Йоханссон считает, что самолет окажется на вооружении украинских Воздушных сил.

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