Деньги пойдут на важнейшие направления, определенные в списке приоритетов Украины.

Норвегия увеличит финансирование, выделенное на помощь Украине в 2025 году, до 85 миллиардов крон. Это 7,8 миллиарда долларов.

Как сообщает NRK, увеличение бюджета на поддержку Украины согласовал норвежский парламент. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что это весомый вклад в мир и стабильность в Европе.

"Это очень, очень большая сумма. Она необходима в оборонной борьбе, с которой сталкивается Украина. Мы несем большую ответственность за то, чтобы эти деньги были под надлежащим контролем и пошли туда, где они нужны", – сказал Стере.

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Деньги пойдут на важнейшие направления, определенные в списке приоритетов Украины.

Помощь Украине – другие новости

Ирландия объявила о выделении 100 миллионов евро для предоставления нелетальной военной поддержки Украине. Средства будут распределены с учетом заявленных приоритетных потребностей Вооруженных сил Украины в нелетальном оборудовании.

Между тем премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не исключает того, что уже в этом году в Украину поедут первые F-16, обещанные еще в конце 2023 года. Однако речь идет о пригодных только "на запчасти" бортах. Боеспособные самолеты не стоит ожидать до 2026 года.

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