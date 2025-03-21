В Германии окончательно одобрили закон, предусматривающий помощь Украине

Также документ предусматривает масштабное укрепление обороноспособности страны после лет недофинансирования.

В Германии окончательно одобрили знаковый законопроект о расходах. Он, в частности, предусматривает многолетнюю поддержку Украины, пишет Bloomberg.

Отмечается, что в пятницу верхняя палата парламента Германии одобрила пакет мер, открыв путь для разблокирования сотен миллиардов евро, направленных на оборону и инфраструктуру за счет долгового финансирования.

Альянс, сформированный будущим канцлером Фридрихом Мерцем, социал-демократами и Зелеными, во вторник провел этот беспрецедентный инвестиционный пакет через нижнюю палату. В пятницу они обеспечили необходимую поддержку и в Бундесрате, где представлены 16 федеральных земель.

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Законопроект был принят 53 голосами "за", что превысило необходимые две трети (46 голосов), открывая путь для подписания президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и публикации в "Вестнике федеральных законов".

Принятие этих мер привлекло внимание инвесторов, поскольку оно знаменует завершение десятилетия жесткой экономии в Германии и начало новой эры дефицитного финансирования, направленного на стимулирование крупнейшей экономики Европы и модернизацию устаревшей инфраструктуры.

Отдельное внимание уделили вооруженным силам. Мерц и социал-демократы, которые могут стать его партнерами в следующем правительстве, взяли на себя обязательства по масштабному укреплению обороноспособности после лет недофинансирования, а также продолжение поддержки Украины.

На этой неделе Мерц заявил, что "всюду, где это возможно, оборонные контракты должны поступать европейским производителям". Как сообщает Bloomberg, крупнейшими выгодоприобретателями станут такие компании, как Thyssenkrupp AG, BAE Systems Plc и производители беспилотников.

Потребность в действиях обострилась после того, как президент США Дональд Трамп дистанцировался от обязательств по европейской безопасности, что на фоне растущей угрозы со стороны России под руководством Владимира Путина усилило беспокойство в регионе.

Экономика Германии находится в состоянии стагнации уже два года, и Мерц пообещал решить ключевые структурные проблемы, в частности высокую стоимость энергии и сложную бюрократию.

Финансовые рынки положительно восприняли новые фискальные меры, которые, по оценкам экономистов Bloomberg, могут способствовать экономическому росту в еврозоне.

Последние новости из Германии

7 марта стало известно, что Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и их передислокации в Восточную Европу. Это вызвано тем, что он все больше разочаровывается в Европе, которая "подталкивает к войне" континент.

Около 160 тыс. военнослужащих размещено за пределами США, огромное количество из них находится именно в Германии.

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