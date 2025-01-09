Канадские политики расценивают эти заявления как попытку дестабилизировать их страну и подорвать стратегического союзника Америки.

Риторика избранного президента США Дональда Трампа в отношении Канады вызывает беспокойство у канадских политиков. Его заявления о том, что Канада млже стать 51-м штатом США больше не воспринимаются как шутка, пишет Associated Press.

Канадские политики расценивают эти заявления как попытку дестабилизировать их страну и подорвать стратегического союзника Америки. Министр финансов Канады Доминик Леблан заявил:

"Шутки закончились. Это способ посеять путаницу, взволновать людей, создать хаос, зная, что этого никогда не произойдет".

Леблан, ответственный за отношения между Канадой и США, также выразил обеспокоенность относительно угроз Трампа ввести 25% пошлины на все канадские товары. Он отметил, что эти действия являются контрпродуктивными для обеих стран, которые имеют тесные экономические связи.

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Премьер-министр Онтарио Дуг Форд отметил: "Мы доставляем 4,3 миллиона баррелей сырой нефти в США. Это 60% их импорта энергоносителей. Я не знаю, кто дезинформирует Трампа".

Министр иностранных дел Мелани Жоли также призвала не поддаваться провокациям: "Мы должны показать, что у нас сильная экономика, мы сильны, и нас не собираются аннексировать".

Связи Канады и США

Канада является крупнейшим поставщиком нефти в США, обеспечивая примерно четверть потребления нефти американцами ежедневно. Ежедневно канадские товары и услуги на сумму $3,6 млрд пересекают границу с США.

Кроме того, Канада является ключевым поставщиком стали, алюминия, урана и 34 важных минералов, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности США.

В то же время заявления Трампа прозвучали на фоне изменений в руководстве Канады. Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о своей отставке, и либеральная партия ищет нового лидера. Это вызывает беспокойство относительно стабильности канадского правительства в период усиленной напряженности в отношениях с США.

Трамп заявил, что будет использовать экономическое давление, а не военную силу для достижения своих целей. Но его предложения, такие как аннексия Канады или отказ от импорта канадских товаров, вызвали широкое осуждение.

Канадские политики подчеркивают важность защиты своей экономической и политической независимости. Как отметила депутат Джуди Сгро:

"Трамп должен сосредоточиться на своих проблемах в собственной стране, потому что их у него много".

Заявления Трампа о Канаде

Напомним, что избранный американский президент и его окружение отметились рядом заявлений о желании присоединить к США другие территории.

Трамп говорил, что Канада может стать 51-м американским штатом, называя премьера Трюдо ее губернатором. Он обещает стране защиту и снижение налогов.

Премьер Канады Джастин Трюдо накануне написал в X, что нет никакого шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов.

Миллиардер, владелец Tesla и X Илон Маск вмешался в дискуссии, спровоцированной заявлениями Дональда Трампа о "присоединении" Канады в состав США. Маск назвал Трюдо "девочкой", ведущий Fox News заговорил о "вторжении".

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