По его словам, у Штатов нет ни одного шанса.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна никогда не будет частью Соединенных Штатов Америки.

Реакция на последние заявления новоизбранного американского президента Дональда Трампа появилась в микроблоге X. Трюдо исключил сценарий присоединения Канады, напомнив о взаимовыгодных отношениях между странами:

"Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Работники и общины обеих наших стран получают выгоду от того, что они являются крупнейшими торговыми партнерами и партнерами по безопасности друг друга".

Заявления Трампа о Канаде

Напомним, что избранный американский президент и его окружение отметились рядом заявлений о желании присоединить к США другие территории.

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Трамп говорил, что Канада может стать 51-м американским штатом, называя премьера Трюдо ее губернатором. Он обещает стране защиту и снижение налогов.

Кроме того, политик говорил, что желает взять под контроль Гренландию и Панамский канал.

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