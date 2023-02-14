Несмотря на усилия Запада, российская агентурная сеть в Европе остается активной.

Российская шпионская сеть продолжает активно работать в странах Европы. Упор делается на информационно-пропагандистских операциях. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, в числе приоритетных целей у российской разведки – повлиять на отдельных авторитетных людей в Европе. Также Россия активно работает со СМИ.

"Это и их открытые пропагандистские рупоры, такие как "russia today", так и другие более скрытые способы воздействия. Существуют случаи, когда завербованные россиянами журналисты иностранных СМИ идут на работу с единственной задачей – это поговорить со своими коллегами, чтобы повлиять на их мнение в пользу России", – рассказал Черняк.

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Другим важным направлением работы российской сети в Европе является противодействие поставкам западного оружия.

"Россию интересует вся Европа как "зона влияния". Если она подчинит Украину, то не остановится на этом. Она пойдет дальше. И мы знаем, что у Путина были такие планы перед вторжением в Украину. Возможно, они не изменились и сейчас", – считает Черняк.

Российские шпионы в Европе

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны выслали со своей территории рекордное количество российских "дипломатов", которые занимались шпионской деятельностью.

Известно, что российские агенты занимаются выполнением террористических акций в Европе по заказу Кремля. Рассылка писем с бомбами в Испании в конце прошлого года – как раз такой случай.

По данным издания The Sun, Россия вербует армию шпионов-камикадзе, чтобы посеять хаос в Британии. Согласно просочившимся в СМИ документам, Владимир Путин приказал российским спецслужбам активизировать вербовку шпионов-камикадзе в Великобритании.

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