Сотрудника BND по решению суда уже взяли под стражу.

Прокуратура Германии арестовала сотрудника разведывательной службы страны (BND) по подозрению в государственной измене - его заподозрили в шпионаже на Россию.

Эти данные, которые изначально обнародовали СМИ, подтвердили в немецкой прокуратуре. Как сообщили в прокуратуре Германии, на основании ордера на арест, был арестован гражданин Германии Карстена Л. Сотрудника BND уже взяли под стражу.

Утверждается, что мужчина, работающий на BND, в этом году передал российской спецслужбе информацию, полученную во время своей профессиональной деятельности. Однако, о какой именно информации идет речь, не сообщается из-за государственной тайны.

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По данным немецкого издания Spiegel, Федеральная разведывательная служба Германии узнала о государственной измене одного из сотрудников и инициировала служебное расследование. Инцидент там воспринимают как очень серьезный.

"Сдержанность и благоразумие очень важны в этом конкретном случае. В случае с Россией мы имеем дело с субъектом по ту сторону, с беспринципностью и готовностью к применению насилия", – прокомментировал ситуацию руководитель BND Бруно Каль.

Как пояснил Spiegel, случай шпионажа сотрудника BND в пользу России – это редкость. Последний подобный случай фиксировали в 2014 году.

Российские шпионы в Европе

Бывший охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Баллантайн Смит признал себя виновным в шпионаже в пользу России в период работы в Германии. Ему были предъявлены обвинения в передаче информации о лицах, которые работают в посольстве, российским чиновникам и спецслужбам, и в сборе дополнительных сведений о деятельности посольства.

В то же время глава британской контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум заявил, что за время войны РФ против Украины по российской разведывательной сети за рубежом был нанесен сильнейший удар в современной истории.

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