В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев, теперь этого финансирования не будет.

Правительство Шотландии заявило местным властям за несколько дней перед Рождеством, что предоставление финансирования для помощи украинцам в обустройстве не продолжится.

После этого мэрии городов заявили, что им придётся прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены украинцы, пишет издание Scotsman.

В прошлом году местные власти получили 10 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев, теперь этого финансирования не будет.

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Решение было встречено резкой критикой части депутатов действиями Хамзы Юсуфа, первого министра Шотландии.

"Было бы предательством, если бы Шотландская национальная партия [Юсуфа] не смогла оправдать свою высокую риторику с первых дней этого кризиса и нарушила свои обещания, данные тем, кто бежит от этой ужасной войны", - сказал депутат от лейбористской партии Марк Гриффин.

По этой схеме "суперспонсора" только в ноябре в страну прибыли 17 463 человека, многие из которых были размещены в отелях и на круизных лайнерах. Однако местные предприниматели начали жаловаться, что правительство, которое должно было компенсировать расходы на беженцев, игнорирует свои обязательства.

Лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон сказал: "Похоже, что ШНП получила пресс-релиз и фотосессию, поэтому их больше не заботят украинские беженцы".

Сам Юсуф в августе обращался к украинским беженцам с пламменной речью.

"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас, чтобы у вас был дом в Шотландии до тех пор, пока он вам понадобится. И мы благодарны за вклад, который вы вносите в развитие сообществ по всей стране. Очень важно, чтобы страны Европы и всего мира помогли вам добиться победы, а затем восстановить свою страну. Шотландия продолжит поддерживать Украину, пока вы боретесь за свое будущее как свободной, независимой европейской нации", - заявил он.

Украинские беженцы в Европе

Украинские беженцы в Великобритании становятся жертвами "чрезвычайно изощренного мошенничества". Как пишет The Independent, украинцев обманывают, когда они пытаются воспользоваться британской государственной программой помощи беженцам Homes for Ukraine.

Благотворительные организации сообщили, что они имеют дело с растущим числом случаев, когда преступники, воспользовавшись отчаянием украинцев, заставляют их платить сотни фунтов стерлингов за разрешение на путевые письма в Великобританию и поддельные британские визы.

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