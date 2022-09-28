Германия передаст Украине десяток мостоукладочных машин и почти сотню большегрузных прицепов.
Об этом сообщает официальный сайт правительства ФРГ.
Итак, в пакет помощи войдут:
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- 10 мостовых систем;
- 3 средние мостовые системы;
- 90 большегрузных прицепов.
Также украинская армия получила от Германии шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.
"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - отметили в правительстве ФРГ.
Помощь Германии для Украины: главное
- Олаф Шольц ранее объяснил почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".
- 19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo.
- Недавно в ФРГ объявили, что отправят Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.