Также украинская армия получила от Германии шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.

Германия передаст Украине десяток мостоукладочных машин и почти сотню большегрузных прицепов.

Об этом сообщает официальный сайт правительства ФРГ.

Итак, в пакет помощи войдут:

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10 мостовых систем;

3 средние мостовые системы;

90 большегрузных прицепов.

Также украинская армия получила от Германии шесть пулеметов Maschinengewehr 3 (MG3) для бронированных ремонтно-эвакуационных машин и боезапас на 30 000 гранат калибра 40 мм.

"Из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки до момента передачи", - отметили в правительстве ФРГ.

Помощь Германии для Украины: главное

Олаф Шольц ранее объяснил почему Германия не отправляет Украине боевые танки. Дело в том, что они не хотят допустить "расширения масштабов войны".

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo.

Недавно в ФРГ объявили, что отправят Украине еще четыре самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.

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