Информация оценивается как слухи, но достаточно правдоподобные.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует приехать в Москву с "мирной миссией", стремясь сыграть на этой теме для повышения своего предвыборного рейтинга. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на слухи в немецком политическом истеблишменте.

По данным издания "представитель ХДС" (оппозиционная партия, которая является одним из лидеров электоральных рейтингов на данный момент) якобы "слышал очень, очень интересную историю на прошлой неделе".

"Его давний знакомый и его компания являются членами Восточного комитета немецкой экономики, который десятилетиями имел отличные контакты с Кремлем. А там, в Восточном комитете, твердо уверены, что канцлер в ближайшие дни поедет в Москву с "мирной миссией"", - пишет Der Spiegel.

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Об этой информации издание пишет: "слух, не что иное, как слух". Упомянутый "представитель ХДС" не уверен, является ли эта информация правдивой, но само событие ему кажется возможным. Потому что Социал-демократическая партия Шольца "безнадежно отстает" от оппозиционного ХДС по всем опросам, и поэтому ей нужно как-то переломить ход предвыборной гонки.

Несколько влиятельных членов Восточного комитета немецкой экономики, откуда вроде бы и происходят эти слухи, на прямые запросы журналистов заверили, что никогда не слышали о планах Шольца посетить Москву с мирной миссией в ближайшее время.

Ситуация в Германии: последние новости

Как писал УНИАН, в начале ноября в Германии распалась правительственная коалиция. Канцлер Олаф Шольц уволил с должности министра финансов Кристиана Линднера - лидера Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. Без свободных демократов коалиция потеряла большинство в Бундестаге,

Начался политический кризис, который в итоге вылился в вынесение формального вотума недоверия канцлеру в начале этой недели. Теперь президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру придется распустить парламент, что повлечет за собой новые парламентские выборы в Германии.

Следует также напомнить, что в ноябре Шольц решил впервые за долгое время провести телефонный разговор с Путиным. За это он получил массу критики со всех сторон и был вынужден несколько раз оправдываться.

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