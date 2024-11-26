Канцлер уверен, что в Германии есть люди, которые верят в то, что телефонный звонок способен принести мир на следующий день.

Телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору Владимиру Путину в ноябре 2024 года раскритиковали многие партнеры Украины. Тем не менее в эфире ZDF он заявил, что это было необходимо.

Канцлер ФРГ поделился, что неоднократно разговаривал с лидером РФ по телефону до конца 2022 года. Спустя два года он решился снова позвонить ему.

"И это никогда не были приятные разговоры. На этот раз тоже не было приятного разговора. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", - объяснил Шольц.

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По словам канцлера, в Германии есть люди, которые верят в то, что телефонный звонок способен принести мир на следующий день. Тем не менее он подчеркнул, что это невозможно.

В последнем телефонном разговоре с Путиным все аргументы главы Кремля были повторены снова, добавил Шольц. Он отметил, что ему также было важно повторить свои аргументы.

"Я сказал: "господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска"", - рассказал канцлер.

Звонок Шольца Путину - что известно

15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил президенту РФ Владимиру Путину. В правительстве ФРГ заявили, что канцлер осудил войну против Украины и призвал российского диктатора завершить ее.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот телефонный звонок является "ящиком Пандоры". По его словам, Путину важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

Позже экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал мнение Зеленского. Он сказал, что такие сигналы Путину могут привести к возвращению к франко-германскому нормандскому формату, в котором Россия и Украина рассматривались как равноправные собеседники.

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