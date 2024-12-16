У президента ФРГ есть 21 день, чтобы принять решение о роспуске парламента.

Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Теперь у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера есть 21 день, чтобы принять решение о роспуске парламента, пишет Deutsche Welle.

В издании отметили, что решение объявить вотум доверия Шольцу поддержали 207 депутатов, а выступили против - 394. Еще 116 депутатов воздержались. Поэтому канцлеру не удалось набрать необходимые 367 голосов.

После голосования в Бундестаге Шольц собирается попросить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера распустить парламент. Он уже несколько недель назад дал понять лидерам парламентских групп ХДС/ХСС, СДПГ и "зеленых", что он готов это сделать, назвав 23 февраля предпологаемой датой проведения выборов, подчеркнули журналисты.

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В издании добавили, что Шольц останется временным лидером ФРГ до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

Олаф Шольц - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что партия канцлера Германии Олафа Шольца включила в предвыборную программу запрет на Taurus для Украины. Он неоднократно заявлял, что не будет передавать нашей стране это оружие.

Кроме того, Шольц говорил о том, что собирается еще раз позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Канцлер отметил, что прошлый диалог был неприятным, но это необходимо сделать снова.

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