В Германии провели опрос, чтобы узнать позицию граждан по поводу политических партий после земельных выборов.

В Германии продолжают падать рейтинги правящей коалиции на фоне увеличения внимания к партиям, дружественным к РФ.

Об этом стало известно благодаря опросу социалогического института INSA для Bild. Если бы в 2024 году состоялись выборы в Бундестаг, партии из коалиции ("Зеленые", СДПГ и СвДП) получили бы всего 29 процентов голосов, что является минимумом с осени 2021 года, когда они и пришли к власти.

Тогда эти партии получили суммарно 52% голосов, сейчас же одна из партий коалиции (либеральная "СвДП") имеет рейтинг в четыре процента, по данным Bild, из-за чего может не попасть в Бундестаг, где для "прохода" необходимо 5%.

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Главной оппозиционной партией остается ХДС/ХСС (31%). И самое главное, что обвиняемая в пророссийской позиции партия "Союз Сары Вагенкнехт" также продолжает набирать популярность - согласно опросу, она бы получила 10% голосов избирателей.

"Альтернативу для Германии" поддерживают 19 процентов опрошенных граждан. Среди всех респондентов большинство недовольны работой канцлера Олафа Шольца (70%), по результатам опроса. И 74 процента граждан видят проблемы в работе его правительства.

Выборы в Германии - итоги

"Альянс Сары Вагенкнехт" после земельных выборов потребовал у правительства остановить план США по размещению ракет дальнего радиуса действия в Германии. Это планировали сделать в 2026 году, для защиты территории НАТО.

Кроме того, соучредитель BSW Сара Вагенкнехт ответила на обвинения министра экономики Германии Роберта Хабека о том, что ей платят за антиукраинскую позицию в стране и в Европе, в целом.

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