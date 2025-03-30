Отмечается, что завершением войны Путин поставит под угрозу свою репутациюи что заключение мира с США и НАТО может привести к мятежу в России.

Есть "веские признаки" того, что российский правитель Владимир Путин мобилизует силы для атаки на НАТО. Путин понимает, что время не на его стороне, и он не склонен ждать и давать Европе достаточное количество времени для наращивания своих оборонных производственных мощностей. Кроме того, в его интересах сделать ход как можно скорее, прежде чем экономика РФ рухнет.

Об этом в статье для 19FortyFive пишет экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского Рубен Джонсон со ссылкой на заявления председателя Европейского аэрокосмического и оборонного консорциума Airbus Рене Оберманна.

Отмечается, что Путин имеет репутацию человека, который всегда ищет и использует любые уязвимые места своих противников. По мнению Оберманна, сейчас российский диктатор видит слабость НАТО и то, что текущая ситуация в Европе представляет собой окно возможностей.

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Параллельно с этим, как указывается в статье, Путин превратил РФ в страну, которая теперь полностью занята военной экономикой, и это создало шаткое равновесие с "сокрушительными процентными ставками", которые ставят под угрозу долгосрочную способность России поддерживать функционирование своего ВПК.

"Путин должен сделать ход как можно скорее, прежде чем карточный домик, которым является его финансовое положение, рухнет", - говорится в статье.

По мнению Оберманна, шаг Путина будет заключаться в атаке через стратегически важный Сувалкский коридор, который соединяет российский Калининград с Беларусью. Он предполагает, что обоснование и "план игры" для Путина по взятию данного коридора будут точной копией вторжения в Крым в марте 2014 года.

"Учитывая напряженность между США и их европейскими союзниками, Москва может решить, что есть шанс захватить этот сухопутный мост и положить конец географической изоляции Калининграда. Это нарушит суверенитет Эстонии, Литвы и Польши, которые являются членами НАТО. Если НАТО не отреагирует на российское вторжение такого рода, Путин может уничтожить то, что осталось от авторитета альянса", - пишет автор.

При этом акцентируется, что по мнению Оберманна и других, Путин поставил бы под угрозу свою репутацию, если бы довел войну до конца, заключение мира с США и НАТО может привести к мятежу в России.

Путину необходима война - The Times

Напомним, ранее в The Times пришли к выводу, что популярность Путина всегда подстегивалась войной. Именно война стала политической необходимостью и для него, и для миллионов его людей

В издании предположили, что президент США Дональд Трамп мог наконец понять, что Путин даже отдаленно не заинтересован в завершении войны с Украиной. Это осознание может объяснить еще более грабительские требования, которые Трамп выдвинул Украине.

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