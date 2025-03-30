Аналитик считает, что Путин не остановится, даже если ему удастся победить Украину.

Если Россия получит возможность перегруппировать свои силы после войны в Украине, Кремль может попытаться атаковать даже те страны, которые сейчас не воспринимают всерьез российскую угрозу. Российский диктатор Владимир Путин одержим целью создать "СССР 2.0".

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра Моссавар-Рахмани по вопросам бизнеса и государства при Школе государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета Давид Григорян в своей колонке для The Telegraph.

Путин хочет возродить СССР

Григорян отметил, что в приоритете у Путина страны, которые когда-то были частью СССР. По его словам, европейские лидеры сейчас достаточно серьезно воспринимают российскую угрозу для региона, но не до конца понимают, насколько значимы страны Кавказа и Центральной Азии, а также Беларусь и Молдова для будущего Европы.

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Если Путин сможет вернуть эти страны под контроль России, это даст ему доступ к новым ресурсам, включая новобранцев для будущих войн в Европе, предупредил аналитик. Поэтому опасно позволить Украине потерпеть поражение и дать РФ возможность преподнести это как победу.

Григорян заявил, что Путину в некоторых случаях не понадобится много времени для достижения своей главной цели - возрождения СССР. Он спрогнозировал, что первой падет Беларусь, которая уже находится под влиянием Москвы.

Также Путину не придется прилагать много усилий, чтобы подчинить себе Армению, считает аналитик. Он напомнил, что эта страна находится под влиянием российского диктатора больше, чем любая из оставшихся бывших советских республик.

Помимо этого Путину будет легко аннексировать Грузию. Григорян подчеркнул, что правящая партия страны "Грузинская мечта" настроена пророссийски. Грузинская общественность в основном прозападная, но ее несогласие могут подавить совместными усилиями.

Аналитик добавил, что на первых порах Азербайджан сможет избежать прямой аннексии благодаря своим тесным связям с Турцией и хорошим отношениям с Израилем. Тем не менее Путин может заручиться поддержкой Ирана, чтобы подчинить себе страну, разыграв карту национальных меньшинств.

Кроме того, среднеазиатские республики не смогут противостоять давлению Путина, заверил Григорян. По его словам, Казахстан может пасть в считанные часы в случае прямого нападения РФ, но с такой же вероятностью примет предложение о вступлении в "новый СССР". Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан также, вероятно, будут склоняться к вступлению в новый союз Путина.

Планам Путина все еще можно помешать

Аналитик уверен, что сценарий создания "СССР 2.0" все еще можно предотвратить. Для этого необходим более решительный военный ответ на российское вторжение в Украину.

Григорян заявил, что новый бюджетный пакет, предложенный европейскими лидерами, поможет модернизировать возможности военной машины континента. Тем не менее она мало что даст для решения краткосрочных проблем на полях сражений в Украине.

К счастью для Европы, Украина сейчас обладает самой большой и закаленной в боях армией на континенте, подчеркнул аналитик. Он считает, что Европе нужно возобновить усилия, чтобы полностью наделить ее боеспособностью.

Кроме того, экономика России сейчас находится в тяжелом положении. По словам аналитика, необходимо ужесточить режим санкций, устранить лазейки и оказать политическое давление на страны, которые уже не раз помогали Москве обходить ограничения.

Также Григорян добавил, что Европе нужно помешать России применять "мягкую силу" в регионе. Для этого нужно расширить обмен разведданными между союзниками.

Путин готовится атаковать НАТО - что известно

Ранее экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского Рубен Джонсон в статье для 19FortyFive рассказал, что российский диктатор Владимир Путин готовится атаковать НАТО. По его словам, глава РФ понимает, что время не на его стороне, и он не склонен ждать и давать Европе достаточное количество времени для наращивания своих оборонных производственных мощностей.

Джонсон напомнил, что Путин превратил РФ в страну, которая теперь полностью занята военной экономикой. По его словам, это создало шаткое равновесие с "сокрушительными процентными ставками", которые ставят под угрозу долгосрочную способность России поддерживать функционирование своего ВПК.

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