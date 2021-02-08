Эксперты говорят, что Конгресс уже демонстрирует открытость к компромиссам по российскому газопроводу, однако, многие факторы могут все испортить.

В холодных водах близ датского острова Борнхольм продолжается сложная игра в "кошки-мышки". Российские корабли спешно пытаются достроить последний отрезок "Северного потока-2", который удвоит возможности транспортировки газа из России в Германию. Осталось всего 150 километров.

Между тем, американское правительство, вооружившись санкциями, наказывает компании, которые подозревает в причастности к российскому газопроводу, - пишет The Economist. Сага вокруг "Северного потока-2" близится к своему завершению. И результат может определить эта борьба.

Читайте такжеDie Welt: Кремлю наплевать на критику ЕС, пока Германия верна "Северному потоку-2"Агрессивная политика санкций во времена администрации Дональда Трампа настроила против себя даже врагов "Северного потока-2" в Европе. Новый президент США Джо Байден стремится отстроить американские союзы. Но его команда также выступает против российской ГТС в обход Украины. Оптимисты считают, что последнее американское решение по санкциям против нее может предложить выход.

Наказания обязательны. И это ограничивает возможности Белого дома маневрировать. Но бывший координатор санкций в администрации Барака Обамы Дэн Фрид отмечает, что текст также позволяет президенту США легче отменить их.

"Это намек, что Конгресс хочет договариваться", - сказал Фрид.

Команда Джо Байдена намекнула, что открыта для предложений. На что договоренности по "Северному потоку-2" могут быть похожи?

Одна из идей говорит, что может появиться автоматический механизм введения санкций против "Газпрома", если Кремль попытается нарушить сделку, которую Ангела Меркель заключила с Кремлем в 2019 году по транзиту газа через Украину. Это может быть частью масштабных договоренностей, в рамках которых США отменят свои санкции против "Северного потока-2" в обмен на обязательства Германии усилить энергетическую и другие формы безопасности в Восточной Европе.

Но Германия должна не просто подать сигнал о заинтересованности в таких сценариях, но и поставить на паузу свою поддержку "Северного потока-2". Между тем, в Берлине чиновники боятся, что жесткие конгрессмены могут связать руки Байдену. Дипломатический выход может затянуться в таком случае. А тем времинем, деликатный "танец" в Балтийском море продолжается.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань