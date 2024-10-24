Он снова начал обвинять в эскалации США.

Российский правитель Путин не опроверг информацию о пребывании солдат Северной Кореи на территории Российской Федерации.

Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС его попросили прокомментировать фотографии, которые свидетельствуют о нахождении северокорейских военнослужащих в России, а также спросили, не приведет ли это к эскалации. Путин в ответ сказал, что снимки "вещь серьезная":

"Если есть снимки, значит они что-то отражают. Хочу обратить ваше внимание, что не действия России привели к эскалации в Украине, а госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего США".

Также он напомнил, что сегодня Государственная дума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей, 4 статья которого гласит, что в случае войны они обязаны оказывать друг другу военную помощь "всеми имеющимися в распоряжении средствами".

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"Мы никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи", - добавил Путин.

Войска КНДР вступают в войну

По последним данным украинской разведки, вчера на территорию Курской области прибыли первые солдаты из Северной Кореи. Ранее сообщалось, что офицеры из КНДР обучают российских солдат на оккупированных территориях.

Ряд стран осудили Пхеньян за решение отправить своих военных в Россиию. При этом Китай заявил, что они якобы "не в курсе ситуации".

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