Запуски Пхеньяном ракет вызвали критику со стороны Токио, Вашингтона, а также Сеула.

Северная Корея в воскресенье запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.

Об этом пишет Reuters. Ракета была запущенная с площадки Дунчан-ри на западном побережье и пролетела около 800 км, прежде чем поразить цель, говорится в заявлении южнокорейских военных. Министерство обороны Японии заявило, что ракета пролетела на высоте 50 км.

Запуски вызвали критику со стороны Токио, Вашингтона, а также Сеула. Южная Корея осудила пуски баллистических ракет Северной Кореей как "явное нарушение" резолюции Совета Безопасности ООН.

Видео дня

В заявлении, сделанном в воскресенье, министры иностранных дел G7 подчеркнули, что "глубоко сожалеют" из-за бездействия Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, вызванном "препятствованием" некоторых членов.

"Поведение Северной Кореи угрожает международному миру и безопасности и неприемлемо", - заявил на пресс-конференции министр обороны Японии Тосиро Ино.

Он добавил, что Токио выразил решительный протест через посольство Северной Кореи в Пекине.

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что воскресный пуск не представляет непосредственной угрозы для личного состава США или их союзников. Но пуски ракет подчеркивают дестабилизирующее воздействие незаконного оружия массового уничтожения и баллистических ракет Пхеньяна, говорится в заявлении.

Запуск ракет Северной Кореей

Напомним, в четверг, 16 марта, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в море между Корейским полуостровом и Японией. Это произошло за несколько часов до того, как президент Южной Кореи вылетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия КНДР.

Пхеньян заявил, что запуск межконтинентальной баллистической ракеты в четверг был предупреждением против военных учений США и Южной Кореи. Неделю назад южнокорейские и американские войска начали 11-дневные учения, получившие название "Щит свободы 23".

Ранее, 14 марта, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. А 12 марта Пхеньян совершил запуск неустановленной ракеты с подводной лодки.

Вас также могут заинтересовать новости: