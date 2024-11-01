Украина хотела бы получить дополнительные оборонные возможности в виде необходимого количества военной техники и военных инструментов, говорит Подоляк.

Россия глобализирует войну против Украины и втягивает в конфликт третью страну – Северную Корею, которая структурирована под ведение войны. И реакция мира на такое сотрудничество должна была бы быть другой.

Такое мнение высказал в эфире телемарафона советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он отметил, что у КНДР нет других целей, кроме войны, и для них сегодня "упасть под зонтик РФ", которая строит свою внешнюю политику на концепции экспансии как таковой – "это вообще супер".

"Они получают дополнительный опыт и смогут этот опыт реализовать в Индо-Тихоокеанском регионе. И, безусловно, Украина говорит: смотрите, это уже просто выглядит, мягко говоря, странно. Потому что есть РФ, которая ведет максимально войну на уничтожение международного права, и эта страна привлекает еще одну страну, которая также заинтересована в уничтожении международного права. Поэтому мы бы хотели надлежащую реакцию", – акцентировал Подоляк.

Видео дня

Он очертил, какими должны быть шаги со стороны международного сообщества. Первая составляющая – это экономика. По его словам, Россия должна получить не просто санкции, а полноценные экономические ограничения:

"То есть РФ не может собирать деньги на глобальных рынках, а она сегодня получает достаточно доходности там, и финансировать, например, закупку ресурса у Северной Кореи, в том числе, живой силы. Это нонсенс".

Вторая составляющая заключается в том, что Украина хотела бы получить дополнительные оборонительные возможности в виде необходимого количества военной техники, военных инструментов – тех же дальнобойных ракет, чтобы наносить удары на опережение.

"То есть наносить удары по логистике РФ вдали от линии фронта. Уничтожать полигоны, места скопления, склады, военное производство, логистические транспортные вертикали и тому подобное", – продолжил он.

Подоляк также рассказал о третьей составляющей. Советник руководителя ОП говорит, что Украина хотела бы получить по крайней мере дипломатическое давление на КНДР со стороны тех стран, которые могут это делать. Понятно, что количество таких стран ограничено, поэтому прежде всего это, безусловно, Китай.

По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы Северная Корея получила достаточный опыт боевых действий, реализовала его на территории корейского полуострова, дестабилизировала корейской полуостров и тихоокеанский регион в целом. Это идет в противоречие с интересами Китая.

"Мы бы хотели, чтобы Китай это осознал и, соответственно, приложил определенные дипломатические усилия с точки зрения влияния на Северную Корею", – пояснил он.

Подытоживая, Подоляк отметил, что в любом процессе есть определенная историческая логика. Поэтому нужно политически понимать последствия всего происходящего, и к чему приведут несвоевременно принятые решения.

"Это вопрос не только выживания Украины, а вопрос существования международного права и международных правил. И есть потребность в этой политической воле", – резюмировал он.

Вступление КНДР в войну: вы могли это пропустить

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы говорил, что реакция мира на усиление захватнической армии РФ войсками из Северной Кореи недостаточна.

"Голос США, голос НАТО, голос западных лидеров, голос Глобального Юга и Китая не звучит так громко, как должен звучать сейчас относительно присутствия северокорейского контингента на территории России. Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны", – подчеркнул глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: