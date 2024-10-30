Зеленский отметил, что Путин испытывает Запад и теперь неизвестно, как много может прибыть солдат из КНДР или даже из Ирана.

Реакция мира на усиление захватнической армии Российской Федерации войсками из Северной Кореи недостаточна. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

По словам Зеленского, некоторые партнеры очень скептически относятся к присутствию солдат из Северной Кореи на фронте, но у Украины настоящая проблема, потому что теперь против нас воюет не только РФ.

Глава государства подтвердил, что солдаты из КНДР уже находятся на территории РФ и готовятся к бою. Речь идет о 3 тыс. солдат с офицерами и генералами. "Мы не ждем. Мы понимаем, что будут еще дополнительные тысячи. Они в пути", - добавил Зеленский.

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Президент отметил, что по данным украинской разведки, в РФ должно приехать около 12 тыс. северокорейских солдат и они будут воевать на фронте против Украины. По его словам, это опасная ситуация.

"У меня были разговоры с премьер-министрами стран Северной Европы. Я сказал им, что считаю, что голос США, голос НАТО, голос западных лидеров, голос Глобального Юга и Китая не звучит так громко, как должен звучать сейчас относительно присутствия северокорейского контингента на территории России. Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, ситуация выглядит так, как это было с началом российской оккупации Крыма, потому что тогда на Западе царила тишина и никто не хотел реагировать.

"Путин, однажды попробовав с Крымом, понял, что может продолжать. И он попробовал с Донбассом и преуспел. Донбасс был оккупирован", - сказал Зеленский и добавил, что после восьми лет оккупации двух частей Украины российский диктатор начал полномасштабную войну против Украины.

Зеленский убежден, что в связи с размещением солдат из Северной Кореи нужна очень действенная реакция мира.

"До сих пор мы слышали некоторую реакцию, но она недостаточно сильная", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что именно поэтому Путин испытывает Запад и теперь неизвестно, как много может прибыть солдат из КНДР или даже из Ирана.

В то же время, как сказал Зеленский, когда Украина поднимает тему дальнобойных ударов по военным целям на территории РФ, то некоторые страны говорят о "пересечении красных линий", и что разрешение на дальнобойные удары западным оружием якобы приведет к эскалации со стороны России.

"Извините, я думаю, что северокорейские солдаты - это и есть эскалация. Не с нашей стороны, а со стороны России. И мы не имеем возможности остановить, в частности, северокорейских солдат, пока они находятся на территории России. Это означает, что мы можем защищать нашу землю только тогда, когда они будут разрушать нашу землю, когда они уже на нашей земле, когда они оккупировали нашу землю, когда они уже убили наших детей или пытаются это сделать", - подчеркнул Зеленский.

Военные КНДР в РФ

Украина находится в состоянии повышенной готовности в ожидании возможного вступления войск КНДР в войну уже на этой неделе. Это станет первым случаем вмешательства армии другой страны в эту войну. Высокопоставленные представители украинской разведки рассказали изданию Financial Times, что около 3 тыс северокорейских военнослужащих были перевезены в Курскую область РФ. В понедельник их разместили в казармах примерно в 50 км от украинской границы.

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