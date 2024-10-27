Он отметил, что пока не может сказать, о каком количестве севернокорейских войск в Украине идет речь.

Северокорейские солдаты уже в России и в ближайшие дни начнут боевые действия против украинских войск. Это говорит о том, что КНДР полноценно участвует в войне с Украиной, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera.

Он отметил, что пока не может сказать, о каком количестве людей идет речь и действительно ли северокорейские части могут изменить ход войны, нужно дождаться более подробной информации. Однако северокорейские военные, по словам Ермака, "полностью меняют политический сценарий и смысл войны, вызванной российской агрессией".

"Де-факто мы можем сказать, что Северная Корея участвует в этом конфликте. Де-юре официального объявления войны со стороны Пхеньяна не было, но де-факто они присоединились к военной агрессии против нашей страны - конфликту, который длится уже десятилетие", - отметил Ермак.

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Он также подчеркнул, что недостаточно просто прекратить боевые действия, нужно предотвратить следующую агрессию, иначе в зоне риска окажутся страны Балтии и Балканы.

"Если Украина не остановит вторжение, они будут следующими".

Отвечая на вопрос о возможности обратиться к НАТО с просьбой о направлении войск, Ермак подчеркнул, что украинцы "воюют сами, конечно, при помощи наших партнеров, но сами по себе", и делают это достаточно эффективно.

В то же время, отметил он, Украина нуждается в достаточном количестве оружия и финансовой поддержке, ведь только сильная и обеспеченная в военном отношении Украина будет готова к серьезным переговорам с Россией.

Войска КНДР в Украине

Как сообщал УНИАН, по оценкам украинской разведки, всего в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них - 500 офицеров и три пхеньянских генерала.

В то же время британский политолог Марк Галеотти отмечал, что у России с северокорейскими военными возникнет много проблем. Хотя большинство из них немного говорят по-русски, риск недоразумения и дружественного огня будет значительным.

Кроме того, указывает эксперт, в контексте потерь России в Украине даже 12 000 солдат КНДР - это очень малое количество, россияне теряют столько людей за каждые десять дней боев.

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