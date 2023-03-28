По его словам, Белому дому не стоит создавать впечатление, будто Штаты сдерживает лязг российского оружия.

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш призвал президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойные и кассетные боеприпасы в ответ на ядерные угрозы РФ и президента Владимира Путина.

Об этом политик написал в Твиттере. По его словам, Белому дому не стоит создавать впечатление будто США сдерживает лязг ядерным оружием от Путина. Как известно, он угрожает разместить тактические ядерные боеголовки в Беларуси.

Риш убежден, что Белый дом обязан реагировать увеличением военной помощи Украине. По его мнению, Штаты должны дать Вооруженным Силам Украины возможности наносить дальние удары.

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Ядерное оружие России в Беларуси - что известно

25 марта 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Украина сразу отреагировала на заявления Кремля и призвала немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН.

В Беларуси назвали размещение российского ядерного оружия на территории государства "вынужденными ответными мерами" по укреплению обороноспособности и безопасности. Якобы этот шаг никак не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

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