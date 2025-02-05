В Китае заявили, что надеятся на то, что Израиль и исламистские палестинские группировки будут соблюдать соглашение о прекращении огня.

В Китае выступили против принудительного переселения жителей сектора Газа в другие страны. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин надеется на политическое урегулирование палестинского вопроса.

Об этом дипломат рассказал на брифинге, комментируя предложение президента США Дональда Трампа, сообщает Global Times.

"Китай считает, что постконфликтное управление в Газе должно происходить по принципу "палестинцы управляют Палестиной", поэтому мы выступаем против принудительного перемещения жителей сектора Газа", - сказал Линь.

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Дипломат подчеркнул, что Китай надеется на то, что Израиль и исламистские палестинские группировки будут соблюдать соглашение о прекращении огня. Он отметил, что это может помочь добиться достижения устойчивого мира в регионе.

"Это вернет палестинский вопрос на правильный путь политического урегулирования на основе решения о двух государствах (создание государства Палестина - УНИАН) и установления прочного мира на Ближнем Востоке", - добавил Линь.

Прекращения огня в секторе Газа - что известно

Напомним, что в январе 2025 года Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа. ЦАХАЛ объявил, что операция по возвращению заложников будет называться "Крылья свободы".

Спустя несколько дней офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Отмечается, что Израиль намерен освободить всех заложников.

Уже 19 января Израиль объявил о начале прекращения огня в секторе Газа. Перемирие начало действовать в 11:15 по местному времени.

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