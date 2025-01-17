Впрочем, документ еще нужно ратифицировать в Кабинете министров страны. На следующий день после голосования соглашение вступит в силу.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, пишет The Times of Israel.

Кабинет министров Израиля соберется на заседание, чтобы провести голосование по ратификации соглашения. Пресс-секретарь Нетаньяху уточнил, что полное заседание правительства состоится в субботу вечером.

Если члены Кабмина Израиля проголосуют за это соглашение, оно вступит в силу в понедельник, то есть на день позже, чем было запланировано изначально. Издание отмечает, что первым трем заложникам, которых должны были освободить в воскресенье, придется подождать еще один день.

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"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - подытожили в офисе Нетаньяху.

Соглашение Израиля и ХАМАС

Как сообщал УНИАН, сегодня американские СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС официально подписали соглашение об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня. Документ был подписан 16 января в Дохе, Египет.

Катар, Египет и США будут выступать гарантами выполнения соглашения.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа. Сообщалось, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно было вступить в силу 19 января.

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