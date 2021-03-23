Говорят, за деньги счастье не купишь, но в реальности многое зависит от ценника и географии.

Весной 1964 года группа Beatles в своей песне объяснила, что за деньги любовь не купишь. Но можно ли купить разумный уровень счастья? И если да, то сколько это будет стоить?

Как пишет The Telegraph ответы на эти вопросы попытались дать авторы исследования, опубликованного на Expensivity.com. Точнее, целью было выяснить цену удовлетворительной жизни и как она меняется в зависимости от того, где человек живет. Конечно, некоторые выводы исследования не вызывают удивления. Например, вполне очевидно, что чем более развита страна, тем больше нужно для комфортного существования в ней. Впрочем, некоторые результаты все же интригуют.

Читайте такжеНазвана самая счастливая страна мираИсследование объединяет данные о силе национальных валют, рассчитанной на основе "паритета покупательной способности", со стоимостью жизни в разных странах. Таким образом, был составлен рейтинг стран по "стоимости счастья".

Конечно, последний термин требует объяснения. Рассчитанные цифры говорят не о ежегодном доходе, необходимом для того, чтобы чувствовать себя счастливым в той или иной стране. Идет речь об "удовлетворении", то есть количестве денег, необходимом для достижения максимально доступного качества жизни. И после этой отметки деньги больше не могут сделать человека счастливее. Нужно что-то другое.

И с этой точки зрения Украина оказалась местом, где "счастье" стоит меньше всего среди стран Европы. Требуется всего 11301 доллар в год. В рейтинге же ключевых городов США, Великобритании и Европы по этому показателю Киев оказался на 113 месте. Таким образом, украинская столица в очерченном регионе имеет наименьшую стоимость счастья. Для сравнения, в Минске понадобится 12252 доллара, а в Кишиневе - 15639 долларов.

В общем, в мире самый высокий ценник на Бермудских островах. Расчеты показали, что для счастья здесь нужно зарабатывать 143933 доллара в год. На втором месте оказалась Австралия, где понадобится 135321 доллар. В Израиле, который разместился на третьем месте в мире по дороговизне счастья, эта сумма достигает 130457 долларов. Четвертое место в мире и первое в Европе занимает Швейцария. Здесь счастье обойдется в 128969 долларов в год.

Читайте такжеХуже, чем в Ираке: Украина оказалась в ТОПе несчастливых странКонечно, эти цифры кажутся заоблачными и только подтверждающими мудрость о том, что за деньги что-то такое не купишь. Однако, цифры в конце списка тоже довольно интересные. Например, самое дешевое в мире счастье можно найти в Суринаме. В бывшей колонии Нидерландов в Южной Америке нужно лишь 6799 долларов в год, чтобы достичь точки финансового удовлетворения. Вместе с тем, опрос в стране показал, что в среднем жители Суринама заработают 5500 долларов в год.

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Перевод: Лесь Дымань