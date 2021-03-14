Похищение и убийство девушки вызвало в соцсетях и британской прессе настоящий скандал.

В парке Клэпхем на юге Лондона в субботу, 13 марта, состоялась несанкционированная акция памяти 33-летней британки Сары Эверард, которая переросла в столкновения с полицией.

Об этом сообщает BBC.

Похищение и убийство девушки вызвало в соцсетях и британской прессе настоящий скандал. Тысячи британок после этого трагического случая начали рассказывать о приставаниях, преследованиях и избиениях.

В лондонском районе Клэпхэм, где последний раз видели живой Сару Эверард, а также в 40 городах Британии, должны были состояться траурные акции памяти со свечами под девизом "Вернуть себе эти улицы".

Акции были отменены из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее в Клэпхэме собрались несколько сотен человек. Полиция попыталась разогнать собравшихся людей.

Vigil in Clapham Common tonight for Sarah Everard #ReclaimTheseStreets | pics via @ReutersUKpic.twitter.com/w4MVL43zu4 — Karen Morrison (@karenmorrison1) March 13, 2021

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как полицейские силой выводят женщин, принимавших участие в демонстрации.

Некоторых из них заковали в наручники. Также слышно, как участники акции выкрикивают "Позор!" и "Отпустите их!", обращаясь к полицейским.

В полиции заявили, что во время демонстрации в Клэпхэме были задержаны четыре человека, и это было сделано для "обеспечения безопасности" жителей города.

После распространения кадров с разгоном акции памяти, британскую полицию жестко раскритиковали в соцсетях.

Убийство Сары Эверард: что произошло

3 марта 33-летняя Сара Эверард шла от одного района на юге Лондона (Клэпхам) к другому (Брикстон). Но девушка так и не добралась домой.

12 марта правоохранители арестовали двух человек (мужчину и женщину) по подозрению в похищении девушки. В тот же день в графстве Кент нашли тело Сары Эверард.

13 марта подозреваемый в похищении Сары Эверард, 46-летний полицейский Уэйн Казенс впервые появился в зале суда. Он служил в рядах полиции с 2018 года - в частности, охранял здания парламента и посольств в Лондоне.

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Автор: УНИАН