"Дочки" Сбербанка столкнулись с аномальным оттоком денежных средств.

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений", - сообщил банк.

В сообщении отмечается, что в силу предписания Центрального банка РФ Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки.

Напомним, в Европейском Союзе официально ввели санкции против Центрального банка РФ.

Европейский центральный банк предупреждал, что европейским дочерним компаниям российского государственного Сбербанка в ближайшее время грозит банкротство из-за санкций.

Кроме того, ранее Южная Корея заявила о санкциях и прекращении сотрудничества со Сбербанком. Великобритания также ввела санкции против Сбербанка.

Также Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС утвердил отключение определенного количества российских банков от SWIFT. Среди них нет Газпромбанка и Сбербанка.

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