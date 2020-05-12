В Конгрессе США призвали усилить санкции против России

Конгрессмены предлагают ввести санкции из-за нарушения прав человека в РФ.

Комитет по иностранным делам Конгресса США подготовил резолюцию с призывом ввести дополнительные санкции против России из-за нарушения прав человека.

Документ подготовили глава комитета конгрессмен-демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол, передает НВ.

В резолюции, в частности, осуждаются случаи, когда в России в тюрьму попадают оппозиционеры, журналисты, активисты гражданского общества и вероисповедания.

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"В проекте резолюции есть призыв к РФ немедленно освободить политзаключённых. Мы призываем администрацию Трампа вводить санкции против российских чиновников, несущих ответственность за подобные нарушения прав человека", - сообщили в Конгрессе.

Также конгрессмены предложили использовать для введения санкций закон Магнитского, который позволяет вводить персональные санкции против лиц, нарушивших права человека в РФ.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за кибератак против Соединенных Штатов.