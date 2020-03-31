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Трамп продлил на год санкции в отношении России из-за кибератак против США

05:50, 31 марта 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Украинская правда.

Указом, изданным еще при президентстве Барака Обамы, вводились ограничения против ряда стран, которые представляли угрозу для Штатов в киберпространстве.

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"Это значимая злонамеренная деятельность в киберпространстве до сих пор несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе.

"Я продолжаю на один год чрезвычайное положение, введенное указом от 1 апреля 2015 года", - подытожил Трамп.

Этот указ позволяет министерству финансов вводить санкции против лиц, которые осуществляют кибератаки против Штатов. Чиновники могут блокировать счета и любые активы на территории страны.

Как сообщал УНИАН, в конце января Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Российской Федерации из-за дестабилизирующих действий против Украины.

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