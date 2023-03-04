В Вашингтоне состоялась встреча лидеров США и Германии, посвященная войне в Украине.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Белом доме подтвердили намерение держать Россию под санкциями, сколько потребуется. Об этом сообщает пресс-служба американского президента.

В ходе встречи, состоявшейся накануне вечером, два лидера обсуждали не только вопросы двустороннего сотрудничества США и Германии, но также посвятили много времени обсуждению войны в Украине. В частности много говорили о предоставлении Украине всех видов помощи.

"Они подтвердили свое обязательство возлагать на Россию издержки за ее агрессию столько, сколько потребуется", – сообщает пресс-служба.

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Встреча Байдена и Шольца – что известно

О планах встречи Байдена и Шольца стало известно в конце февраля. Как ожидалось, основной темой обсуждения должны были стать поставки оружия Украине.

По данным Bloomberg, один из главных месседжей, который американский лидер намеревался передать собеседнику – это необходимость срочно нарастить производство боеприпасов для поставок Украине.

В ходе открытой для СМИ части встречи Байден похвалил Шольца за поддержку Украины, заявив, что немецкая помощь "имела огромное значение" для украинцев.

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