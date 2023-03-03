Руководители государств снова проведут совместную встречу в Белом доме с вопросом помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Вашингтон на переговоры с американским президентом Джо Байденом. Как сообщает Bloomberg, они встретятся в пятницу, 3 марта.

Вопрос сохранения поставок оружия для Украины будет одним из главным в повестке дня. Байден будет настаивать на том, что нужно больше производить боеприпасов для украинской армии. Ввиду этого оба лидера, вероятно, обсудят варианты и пути сотрудничества по наращиванию мощностей изготовления снарядов.

Это будет второй визит Шольца в Белый дом за момент его работы на посту канцлера. Глава немецкого правительства последний раз посещал Вашингтон 7 февраля прошлого года. Тогда тоже на повестке дня стоял вопрос помощи и Украине.

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Отмечается, что переговоры руководителей государств состоится в закрытом формате. После них не будет пресс-конференции.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне заявлял, что Шольц и Байден обсудят свои последние разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, предстоящий саммит НАТО и отношения с Китаем. Большую часть встречи в Овальном кабинете они проведут один на один.

Помощь Германии и США Украине: актуальное

Олаф Шольц объявил, что Германия обязалась нарастить выпуск боеприпасов и увеличить мощности для ремонта вооружения. Такие действия выполняются с целью усиления поддержки Украины.

США предупредили ближайших союзников о намерении ввести санкции против Китая в случае снабжения Пекином вооруженной помощи России для войны против Украины.

Шольц объяснил, почему переговоры с Путином невозможны. По мнению канцлера "Справедливый мир" - это не о России.

24 февраля Вашингтон объявил об очередном пакете помощи Украине. На этот раз его сумма составила два миллиарда долларов. Тогда же США внесла в санкционного списка новых лиц из РФ.

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