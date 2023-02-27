В Белом доме заявили, что Германия надежный союзник по НАТО.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц проведут встречу в Вашингтоне уже на этой неделе. Главной темой переговоров станет помощь Украине.

"Несомненно, война в Украине будет основной темой обсуждений, и это даст президенту Байдену еще один шанс поблагодарить канцлера, а также народ Германии за их поддержку, которую они оказали Украине", - заявил координатор Совета нацбезопасности США Джона Кирби в ходе брифинга.

При этом он отметил усилия Берлина в вопросе помощи Киеву - предоставление танков Leopard, а также другого вооружения и техники и назвал Германию надежным союзником по НАТО, хорошим другом и партнером.

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Война в Украине - что известно

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что России за год не удалось решить проблемы армии. Он указал, что ни российский президент, ни российские военнослужащие не принимали разумных решений на поле боя.

Кроме того, он заявил, что сдача Вооруженными силами Украины одного из самых горячих участков фронта Бахмута не окажет стратегического влияние на ход российско-украинской войны.

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