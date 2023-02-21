Решение касается незаконного захвата Россией частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Европейский Союз продлил срок действия санкций против Российской Федерации, введенных из-за оккупации украинских территорий, до 24 февраля 2024 года.

"(Европейский) Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и настроен полностью воплотить политику непризнания в связи с незаконной российской аннексией. Союз не признает и продолжает осуждать оккупацию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права", - говорится в сообщении в Официальном журнале ЕС.

В этой связи, на основе пересмотра решения о введении санкций с учетом продолжения незаконных мер РФ по оккупации части Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года.

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Соответствующее решение вступает в силу завтра, 22 февраля, и касается незаконной оккупации Россией частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Санкции ЕС против России - что известно

После полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину власть Европейского Союза приняла девять пакетов санкций против РФ, которые коснулись около 1,5 тысячи россиян и различных секторов российской экономики.

Кроме того, ЕС продлил действие большинства санкций, которые были приняты до 24 февраля 2022 года. Так, в июне прошлого года Евросоюз продлил еще на год - до 23 июня 2023 года - действие ограничений против России за оккупацию украинского Крыма.

Сейчас в ЕС готовят 10 пакет санкций, который будет приурочен к первой годовщине полномасштабной войны России против Украины. При этом Польша и страны Балтии настаивают на включении большинства российских пропагандистских СМИ в санкционный пакет.

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