Управление по контролю за иностранными активами США отслеживает попытки обойти санкции.

Санкции США в отношении Российской Федерации коснутся операций с золотом. Для Центробанка РФ ограничили возможность использования золотовалютных резервов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов США.

"Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, покрываются существующими санкциями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения коснутся тех, кто прямо или косвенно участвует в сделках, чтобы обойти американские санкции США, в том числе с золотом.

"Гражданам США запрещается участвовать в любых сделках, в том числе связанных с золотом, с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации", - указали в Минфине.

При этом Управление по контролю за иностранными активами отслеживает "любые попытки обойти или нарушить санкции, связанные с Россией, в том числе путем использования золота или других драгоценных металлов".

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглись на территорию Украины, враг бомбил как военные объекты, так и мирные населенные пункты. В частности, бомбил противника не раз падали на Киев, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев и Харьков.

Ряд стран мира, в том числе страны-члены Евросоюза, решили наказать российские власти за широкомасштабную агрессию новыми санкциями. Также в странах Европы начали арестовывать имущество российских олигархов, в том числе и яхты.

В свою очередь власти Великобритании ввели санкции в отношении владельцев российских банков и финансовых учреждений. Под британские ограничения попали и крупные российские и белорусские компании, связанные с оборонной сферой.

При этом США ввели новые санкции, под которые попали исполнительный директор Сбербанка, компании оборонного комплекса РФ, а также более 300 депутатов Госдумы.

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