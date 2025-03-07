В РФ хотят прежде всего возвращения банков РФ к SWIFT.

Представители российского бизнеса встречались с главой Торговой палаты США в РФ Робертом Эйджи и обсуждали возможное снятие санкций и возвращение банков РФ к SWIFT. Об этом сообщают российские медиа со ссылкой на председателя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

Отмечается, что РСПП предложил Торговой палате рекомендовать администрации США возвращение российских банков в систему SWIFT и восстановление нормальных расчетов.

Также, по словам Шохина, среди тем были гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов, то, что связано с безопасностью граждан.

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РСПП рассчитывает, что предложения будут переданы американской стороне до того времени, как состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Сближение РФ и США после прихода к власти Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, Путин назначил посла России в Соединенных Штатах. Им стал Александр Дарчиев, который до этого был директором Департамента Северной Атлантики МИД России. Также известно, что он возглавлял российскую делегацию на переговорах с США в Стамбуле 28 февраля 2025 года.

По мнению эксперта Центра оборонных стратегий Александра Хары, Россия и США договорились принуждать Украину к капитуляции. По его словам, в администрации президента США Трампа хотят использовать короткое или среднее перемирие в Украине для того, чтобы снимать санкции с России.

Также экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказал мнение, что, будучи уверенным в том, что Россия не представляет угрозы, президент США Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс могут разрушить мировой порядок. Уоллес предупредил, что от политики Трампа выиграют только Россия, Китай и экстремисты по всему миру.

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