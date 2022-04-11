В компании заявили, что решение о временном прекращении работы в РФ будет действовать неопределенный срок.

Производитель оборудования для сетей мобильной связи Ericsson временно останавливают свою деятельность в Российской Федерации. В шведской компании отметили, что решение будет действовать неопределенный срок.

Об этом говорится в пресс-релизе Ericsson

"На фоне недавних событий и санкций Европейского Союза компания теперь на неопределенный срок приостановит свою деятельность с клиентами в России", - говорится в сообщении.

Компания намерена открыть резервный счет на 0,9 миллиарда шведских крон, а это около 92,5 миллиона долларов, в первом квартале текущего года на случай обесценивания активов и других "исключительных расходов".

Стоит отметить, что Ericsson перестала поставлять продукцию клиентам в РФ еще в конце февраля

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты бомбили как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, убивая мирное население.

В связи с этим страны Запада ввели жесткие санкции в отношении Российской Федерации. На данный момент Еврокомиссия готовит уже шестой пакет санкций против РФ.

В связи с ограничениями более 200 компаний прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации. Например, тайваньский производитель компьютерной техники и электроники Acer и японский производитель тяжелого строительного оборудования Komatsu временно остановили работу в России.

Правда, есть и те, кто не намерен сворачивать свою деятельность в РФ, финансируя таким образом убийства украинцев. К примеру, англо-нидерландская компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, используя схему, так называемого, смешивания товара.

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