Тайваньская компания присоединилась к санкциям против РФ.

Тайваньский производитель компьютерной техники и электроники Acer решил остановить деятельность в России. Об этом компания сообщила на своем сайте 8 апреля.

"Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в России", – сообщила компания.

Acer выразила надежду на то, что мир в Украине будет восстановлен как можно скорее.

Тайвань, в отличие от Китая, присоединился к санкциям против России. Многие тайванцы видят параллели между войной в Украине и военной угрозой со стороны Китая, считающего остров своей территорией.

Основанная в 1976 году на Тайване компания Acer выпускает ноутбуки, компьютеры и моноблоки, мониторы, проекторы, периферийные устройства и аксессуары, смартфоны и т.д.

Ранее "Ашан" частично ушел с российского рынка.

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