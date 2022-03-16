Будет строго запрещен любой экспорт в 49 российских организаций, связанных с военными.

С конца этой недели в Японии начнет действовать запрет на экспорт в Россию и Беларусь товаров и технологий, чтобы помешать им наращивать свой военный потенциал в рамках санкций.

Об этом сообщает японская газета Japan Today.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, в пятницу вступит в силу эмбарго на экспорт 266 товаров, таких как полупроводники, оборудование связи и передовые материалы, а также 26 технологий, включая программы проектирования машин для производства микросхем.

Кроме того, будет запрещен экспорт нефтеперерабатывающего оборудования и сопутствующих технологий в Россию, одного из крупнейших мировых производителей нефти.

Будет строго запрещен любой экспорт в 49 российских организаций, связанных с военными, и две белорусские организации, включая государственные учреждения и производителей самолетов и кораблей.

В 2021 году экспорт Японии в Россию составил около 7,3 миллиарда долларов. При этом основными статьями экспорта были транспортные средства и автозапчасти. По данным Министерства финансов, это около 1 процента от общего объема мирового экспорта страны.

Как УНИАН сообщал ранее, в связи с войной РФ против Украины Япония впервые в истории отправила нашей стране военную помощь - бронежилеты и шлемы. Сейчас Япония готовит уже третий самолет с защитным снаряжением для украинской армии.

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