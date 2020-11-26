Действие нынешних санкций истекает 31 января 2021 года.

Лидеры стран - членов Европейского Союза намерены продлить еще на полгода экономические санкции, связанные с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

"Экономические санкции ЕС против России будут продлены на шесть мест без всякой суеты, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда эта тема занимала много времени на саммитах ЕС, давно прошли", - заявил Йозвяк.

Экономические санкции ЕС против России: что известно

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31 июля 2014 года Евросоюз ввел против России экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики.

В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. В прошлый раз санкции были продлены в июне 2020 года до 31 января 2021 года. Ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также товаров двойного назначения.

Также речь идет об ограничении доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС пяти ведущих российских финансовых институтов с мажоритарной долей государственной собственности в уставном капитале и их дочерних компаний с контрольным пакетом акций, созданных за пределами ЕС.

Кроме того, санкции применены к трем ведущим российским энергетическим и трем оборонным компаниям.

Применяется экспортный и импортный запрет и на торговлю оружием, вводится запрет на экспорт товаров двойного назначения для использования в военных целях или для конечных потребителей товаров военного назначения в России, ограничивается доступ РФ к отдельным чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для разработки и поиска месторождений нефти.

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Автор: Виталий Саенко