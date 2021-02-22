По словам Латушко, ряд стран ЕС не ограничится санкциями.

Член оппозиционного Координационного Совета Беларуси Павел Латушко заявил, что 22 февраля в Брюсселе будет обсуждаться 4-й пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко.

Читайте также"Это будут не просто санкции": США готовят ответ на хакерскую атаку SolarWindsОб этом он сообщил в Telegram.

По его словам, ряд стран ЕС не ограничится санкциями.

"Процедура подготовки пакета санкций предусматривает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода", - написал Латушко.

Он подчеркнул, что сейчас создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа.

"Также на фоне репрессий и вопиющих неправосудных приговоров, вынесенных слугами режима журналистам и правозащитникам в Беларуси, выражает свою позицию и Великобритания, которая синхронизировала с Евросоюзом списки по третьему пакету, включив в него целый ряд чиновников и силовиков. Начиная с 2021 года Великобритания принимает свои собственные санкции, которые будут накладываться ею самостоятельно", - отметил он.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многие из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, известно о трех погибших.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.

17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. По белорусскому законодательству, это мероприятие должно транслироваться государственными телеканалами, однако этого сделано не было.

Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.

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Автор: УНИАН