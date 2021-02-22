Член оппозиционного Координационного Совета Беларуси Павел Латушко заявил, что 22 февраля в Брюсселе будет обсуждаться 4-й пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко.
Читайте также"Это будут не просто санкции": США готовят ответ на хакерскую атаку SolarWindsОб этом он сообщил в Telegram.
По его словам, ряд стран ЕС не ограничится санкциями.
"Процедура подготовки пакета санкций предусматривает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода", - написал Латушко.
Он подчеркнул, что сейчас создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа.
"Также на фоне репрессий и вопиющих неправосудных приговоров, вынесенных слугами режима журналистам и правозащитникам в Беларуси, выражает свою позицию и Великобритания, которая синхронизировала с Евросоюзом списки по третьему пакету, включив в него целый ряд чиновников и силовиков. Начиная с 2021 года Великобритания принимает свои собственные санкции, которые будут накладываться ею самостоятельно", - отметил он.
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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста произошли столкновения с силовиками. По всей стране начались забастовки.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей были задержаны, многие из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, известно о трех погибших.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко нелегитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко. По белорусскому законодательству, это мероприятие должно транслироваться государственными телеканалами, однако этого сделано не было.
- Белорусская оппозиция призвала начать бессрочную акцию неповиновения после этой тайной инаугурации.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
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