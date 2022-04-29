Российская "Альфа-Групп" владеет 60% контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года.

Грузинская компания по производству воды Borjomi, 60% акций которой принадлежит российской "Альфа-групп", заявила об остановке двух своих заводов из-за санкций.

Об этом сообщает общественный вещатель Грузии.

"Сложную ситуацию на основных рынках сбыта продукции компании усиливал ограниченный доступ к банковским счетам, что закрывало компании возможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами. Предприятие продолжает работать по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока невозможно", – говорится в заявлении компании.

Учитывая это, предприятие вынуждено с 29 апреля остановить производственный процесс на обоих заводах розлива Borjomi. Компания надеется, что ситуация улучшится "в ближайшее время" и работу удастся восстановить.

Российская "Альфа-Групп" владеет 60% контрольным пакетом акций IDS Borjomi с 2013 года. Основатели Alpha Group (Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан) попали под санкции Британии и ЕС.

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