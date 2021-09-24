От резкого торможения у Boeing лопнуло колесо на левом шасси.

Самолет с группой российских туристов, направлявшихся в Москву из Варадеро (Куба), столкнулся со стаей орлов.

Видео, которое засняли пассажиры воздушного судна, опубликовал Telegram-канал Mash.

Boeing 767-300 должен был подняться в воздух в Варадеро в четверг, 23 сентября, в 10:15 по местному времени.

Как сообщает Вести.ru, во время набора скорости на взлетно-посадочной полосе лайнер столкнулся с двумя крупными птицами: одна из них оставила вмятину на носовой части, вторая попала в правый двигатель. Вследствие ЧП оттуда пошел столп пламени.

По словам туристов, экипаж прервал набор скорости, но от резкого торможения у Boeing лопнуло колесо на левом шасси.

В результате вылет рейса отложили на 23 часа. Всех туристов временно разместили в отеле.

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Напомним, сегодня стало известно, что на Камчатке разбился вертолет ФСБ РФ, вылетевший 22:09 23 сентября на учебный полет.

По информации Telegram-канала 112, вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы.

Позже стало известно о найденных обломках пропавшего вертолета. Части разбившегося судна нашли на склоне горы Острой на высоте примерно 950 метров над уровнем моря.

Автор: Денис Прядко