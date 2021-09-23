По данным очевидцев, сгоревшие обломки найдены в 13 километрах от поселка Корфовский на высоте около 600 метров.

Спасатели обнаружили местонахождение пропавшего 22 сентября в Хабаровском крае самолета Ан-26.

"23 сентября 2021 года около 12 часов местного времени в ходе поисковых мероприятий на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника обнаружены обломки, предположительно самолета АН-26", - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

На место обнаружения обломков самолета направили наземную поисково-спасательную группу.

В ведомстве также отметили, что уже допросили авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы", которые производили техническое обслуживание воздушного судна перед вылетом. У них изъяли карту-наряд на оперативное техническое обслуживание, задание на полет. В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяли образцы топлива и назначили химическую судебную экспертизу. Изъяли также документацию по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа и метеорологического прогноза погоды по маршруту следования, летную и техническую документацию на воздушное судно и членов экипажа.

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Автор: Катерина Комолова