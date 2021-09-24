Об экипаже пока ничего неизвестно.

В России на Камчатке разбился вертолет ФСБ, вылетевший на учебный полет.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что вертолет вылетел в 22:09 23 сентября по местному времени, по последним координатам он находится в районе южного склона горы Острая.

По информации Telegram-канала 112, вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку в районе горы.

"По предварительным данным, на борту пять человек. Информации о пострадавших пока нет. Вертолет принадлежит ФСБ, он совершал учебно-тренировочный полет", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 (фото, видео)Позже стало известно о найденных обломках пропавшего вертолета. Части разбившегося судна нашли на склоне горы Острой на высоте примерно 950 метров над уровнем моря, сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиационных службах региона.

"Информации о пострадавших или погибших пока нет", – заявил источник.

Ранее сообщалось, что 22 сентября под Хабаровском разбился самолет Ан-26. На борту судна находились шесть человек, никто не выжил.

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Автор: Катерина Шварц